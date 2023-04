Maatwerkbedrijf AMAB bouwt nieuwe vestiging in Huizingen: "Aangenamer en veiliger werken voor 200 mensen"

"We hebben gezocht naar een nieuw bouwterrein in Halle, maar dat was erg moeilijk", vertelt Peter Vanderheulen, algemeen directeur bij AMAB. "Toch wilden we absoluut in de streek blijven. Zo zijn we in Huizingen terechtgekomen. Het terrein hier biedt meer economische mogelijkheden. Ook de veiligheid en het comfort van onze medewerkers zal verbeteren. Ze doen vaak repetitief werk en dat gebeurt best in een aangename werkomgeving. In het recent aangelegde park op de site van de oude papierfabriek aan de Demeurslaan kunnen ze tot rust komen. Ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer was voor ons van groot belang. Voor de meerderheid van de werknemers is dat de enige manier om op het werk te geraken."