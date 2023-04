Macron probeert Fransen achter zich te krijgen in tv-toespraak: "Ik ben niet doof voor de woede, maar stilstand is niet het antwoord"

De Franse president Emmanuel Macron sprak de bevolking deze keer om 20 uur toe en niet op het middaguur zoals enkele weken geleden. Het was zijn eerste tv-toespraak sinds de nieuwe pensioenwet afgelopen weekend officieel werd aangenomen.

Wie naar de toespraak heeft geluisterd, waande zich mogelijk in het verkiezingsjaar 2022. Macron benadrukte wat al verwezenlijkt was en kondigde vooral aan wat hij en de Franse regering de komende weken en maanden van plan zijn. Zoveel mogelijk mensen achter zich krijgen, was duidelijk de bedoeling van de toespraak. Macron hoopt op die manier de onvrede binnen de Franse samenleving over de pensioenhervorming de kop in te drukken.

Want het mag duidelijk zijn, Macron blijft achter die hervorming staan. Een "noodzakelijke verandering" voor het welzijn van de toekomstige generaties, om het pensioen van iedereen te garanderen. "We konden niet niets doen." De president erkent dat de pensioenhervorming "niet aanvaard" is door de bevolking en zegt niet doof te blijven voor de "colère" die nu al wekenlang op straat geuit wordt. "Maar stilstand is daar niet het antwoord op, noch extremisme", vindt Macron. Wel samen werken aan de onafhankelijkheid van het land. Een boodschap die hij de voorbije maanden al meermaals verkondigd heeft.