Politierechter geeft geen straf aan man die door rood licht was gereden om hulp te bieden bij een ongeval

Een man die in november 2021 als ambulancier werkte, maar geen dienst had en met zijn eigen auto onderweg was, beging een zware verkeersovertreding. Op een kruispunt waar alle verkeer stil stond, stak hij auto's voorbij en reed hij door het rode licht. Bij de rechter verklaarde hij nu dat hij dat deed omdat hij hulp wilde bieden bij een ongeval dat net was gebeurd. Hij verklaarde dat er een fietser was aangereden, er nog geen ziekenwagen bij was, hij altijd een hulpkit in zijn auto heeft liggen en wilde helpen.

Het openbaar ministerie vond echter dat de man zijn boekje ver te buiten was gegaan en eiste een zware straf. Er bleek ook een klacht te zijn ingediend van de ambulanciers die ter plaatse waren gekomen, zij voelden zich belemmerd in hun job. Maar het parket had die klacht geseponeerd. De politierechter sprak de man over de hele lijn vrij.