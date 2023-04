Man probeert voor 1.000 euro boodschappen te stelen uit ALDI Bertem

In Bertem hebben medewerkers van de supermarkt ALDI een man kunnen tegenhouden die zonder betalen de winkel was buiten gereden met een volle kar. De man had zijn kar gevuld voor 1.000 euro en reed door de schuifdeuren naar buiten toen nieuwe klanten binnenkwamen. Twee medewerkers konden hem tegenhouden tot de politie ter plaatse was.