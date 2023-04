Mare (12) uit Munkzwalm slaapt half jaar in boomhut: "Om aandacht te vragen voor kinderreuma, de ziekte van mijn zus"

Mare haalde inspiratie voor haar actie bij het boek "Mijn jaar in een tent" van Tiny Fisscher. "Daarin slaapt een meisje een jaar lang in een tent om aandacht te vragen voor vluchtelingenwerk. Een topboek", zegt ze. "Een tent mocht niet van mama. We wonen tussen de open velden en het kan hier hard waaien."

In het weekend mag jongere zus Niene mee in de boomhut slapen. "Ik kon mijn oren niet geloven toen Mare vertelde over haar actie. Dit is zo lief."