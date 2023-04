Oud-bondskanselier Angela Merkel krijgt Grootkruis in Orde van Verdienste, de grootste onderscheiding in Duitsland

Merkel was de eerste vrouw die bondskanselier werd. Ze was ook de eerste bondskanselier die achter het IJzeren Gordijn opgegroeid is, in communistisch Oost-Duitsland. In de zestien jaar dat ze bondskanselier was, leidde ze Duitsland door verschillende crisissen, zoals de financiële crisis, de crisis in de eurozone, de vluchtelingencrisis ("Wir schaffen das") en de covidpandemie. Ze was de op een na langst zittende bondskanselier, slechts 10 dagen minder dan haar voorganger en haar toenmalige mentor Helmut Kohl.