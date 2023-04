Minder bezoekers in Oost-Vlaamse provinciale domeinen tijdens paasvakantie

Door het minder goede weer tijdens de paasvakantie lokten de acht provinciale recreatiedomeinen minder bezoekers. “We stellen vast dat er zo’n twintig procent minder mensen zijn gekomen dan vorig jaar”, stelt gedeputeerde An Vervliet (N-VA). “Dat is niet verwonderlijk, gezien het koudere en vooral nattere weer.”

De provincie had wel heel wat paasactiviteiten georganiseerd, die vooral families met kinderen lokten. “Tijdens het paasweekend was het gelukkig wel zonnig en zo trokken onze paaseierenraap en zoektocht heel wat bezoekers, net als de lammetjes in Puyenbroeck”, voegt An Vervliet er nog aan toe.

Enkel in Het Leen in Eeklo zagen ze een stijging van het aantal bezoekers tijdens de paasvakantie. Daar kwamen meer mensen wandelen dan vorig jaar.