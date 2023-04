Tripel van Radio Minerva wint gouden medaille op internationale bierwedstrijd in Duitsland

“Wanneer radio Minerva ons vroeg op samen een bier te brouwen, waren we vereerd. Maar tegelijk beseften we dat dit een hele verantwoordelijkheid was", zegt Van Dyck. "We waren ook niet vergeten hoe Radio Minerva ons (samen met vele Antwerpenaars) - bij de bouw van de brouwerij - als crowdfunder mee gesteund had. Minerva is een monument in Antwerpen, dus we moesten een topbier maken, waardig voor de radio.”