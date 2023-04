16-jarige jongen neergeschoten in Amerikaanse stad Kansas City nadat hij aan het verkeerde huis had aangebeld 

De identiteit van de huiseigenaar is niet bekendgemaakt door de politie. Waarom hij op de zwarte jongen schoot, wordt nog onderzocht. Volgens de politie van Kansas City wijst de informatie die ze momenteel hebben verzameld, er niet op dat de dader racistische motieven had. Maar politiechef Stacey Graves sluit het niet uit. Het onderzoek loopt nog.

Volgens de advocaat van de familie van het slachtoffer gaat het wel degelijk om een racistisch misdrijf. De dader zou een blanke man zijn. Hij zou de jongen eerst in het hoofd hebben geschoten en daarna nog eens op hem hebben geschoten nadat hij op de grond was gevallen. De politie heeft hierover nog geen verklaringen afgelegd.

De verdachte werd 24 uur in hechtenis genomen, maar is intussen weer (voorlopig) vrijgelaten, in afwachting van een officiële verklaring van het slachtoffer en een mogelijke aanklacht tegen de dader. Bij een onderzoek naar bewijsmateriaal in de woning van de man is alvast het wapen teruggevonden dat hij had gebruikt.