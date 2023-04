Moorsledenaar verkoopt vroegere rolstoel van Eddy Wally per opbod

Bernard Vanbecelaere, die tweedehands rolstoelen en scootmobiels koopt en verkoopt, deed onlangs een bijzondere vondst. Bij een Gentse organisatie die zich inzet voor kankerpatiënten stootte hij op de vroegere rolstoel van zanger Eddy Wally. "Het is best wel een luxueus model", zegt hij, "helemaal in leer, op maat gemaakt, met bovenop de hoofdsteun de letters "The Voice" geborduurd. Dat het wel degelijk de rolstoel is van Eddy Wally moet blijken uit foto's die in die periode zijn gemaakt. Maar ook de originele factuur is nog bewaard, waarop de naam van Eddy vermeld is."