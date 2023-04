Dierenartsen waarschuwen voor mueslimix voor knaagdieren: "Te veel suiker en te weinig vezels kunnen dodelijk zijn"

Een dieet van mueslimix is niet alleen slecht voor maag en darmen, ook de tanden van knaagdieren kunnen er door aangetast raken. Leen Verhaert is dierenarts gespecialiseerd in dierlijke tandheelkunde. Zij ziet vooral een gebrek aan kauwmogelijkheden. "Om het gebit van knaagdieren gezond te houden, moeten ze veel kauwen. Zowel op harde als op zachte stukjes. In zo'n mueslimix zitten te veel ingrediënten die ze gewoon kunnen inslikken zonder bijten."