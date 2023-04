Om 15.20 uur moet "grootste raket ooit" opstijgen in Texas, maar hoe ver raakt ze? 

De onbemande testvlucht van vandaag is de eerste van de draagraket "Super Heavy" en het ruimteschip Starship samen. De afloop is heel onzeker: de raket kan ontploffen, of kan met succes verder vliegen. In dat eerste geval zou een ontploffing op het lanceerplatform een kleine ramp zijn; een ontploffing in de lucht zou Musk en co veel kunnen leren voor de toekomst. "Het succes wordt afgemeten aan hoeveel we kunnen leren vandaag, en verbeteren voor de toekomst", laat SpaceX weten.

In het geval van succes blijft het afwachten hoe ver Starship precies raakt. In principe zou het ruimteschip in de buurt van Hawaï in zee storten. De booster Super Heavy moet neerstorten in de Golf van Mexico nadat het ruimteschip zich heeft losgemaakt.