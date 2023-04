Aantal ongevallen met vluchtmisdrijf toegenomen: hoogste cijfer in 10 jaar tijd

Van de 37.306 ongevallen met lichamelijk letsel die in 2022 werden geregistreerd, gingen er 4.708 (12,6 procent) gepaard met vluchtmisdrijf. Het gaat om het hoogste cijfer in 10 jaar tijd en het aantal is extra zorgwekkend omdat het aantal ongevallen in het algemeen is gedaald ten opzichte van 2013.