Oppositie Gent vraagt betere manieren om kindermishandeling in kaart te brengen na dood van jongetje Raul

In de gemeenteraadscommissie in Gent hebben oppositiepartijen N-VA en PVDA het stadsbestuur gevraagd om meer te doen om de kindermishandeling te bestrijden. "De stad is niet schuldig, er is maar één dader en dat is de pleger van de kindermishandeling. Wat Gent wél kan doen is op lokaal niveau de strijd tegen dergelijke feiten opvoeren. We kunnen dit doen door het beter in kaart te brengen", zegt Anneleen Van Bossuyt (N-VA).