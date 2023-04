"Kijk niet weg van kindermisbruik", Valerie Van Peel (N-VA) doet emotionele oproep na dood van 9-jarig jongetje in Gent

Ook in Gent, waar vorige week een 9-jarig jongetje dood teruggevonden werd die vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling, had iemand aan de alarmbel moeten trekken, vindt Van Peel.

"Als een buurman in de pers komt vertellen dat hij het letterlijk heeft zien gebeuren, dan zou ik die persoon door de televisie willen trekken", uit ze haar frustraties. Ook de leerkracht die blijkbaar gemerkt had dat de 9-jarige Raul regelmatig met blauwe plekken of zonder eten naar school kwam, had meer kunnen doen, oordeelt ze.

"Een leraar die dergelijke zaken vaststelt, kan via 1712 (hulplijn voor geweld, kindermisbruik en mishandeling, red.) raad vragen of het CLB inlichten. Het is dan de taak van het CLB om gesprekken met de ouders te gaan voeren, en als die ouders dat niet willen dan moet er een alarm afgaan en moet op termijn zelfs de politie ingeschakeld worden."