Pretparken krijgen minder Franstalige Belgen over de vloer tijdens paasvakantie

Ook Plopsaland merkt een verschil. In Plopsaqua De Panne bestond 40 procent van de bezoekers vorig jaar uit Franstaligen. "Aangezien zij nu andere vakantieperiodes hebben, is het logisch dat we daar wat achterophinken. Dezelfde redenering is van toepassing op Plopsaqua Landen-Hannuit", klinkt het bij Plopsa.

In Bobbejaanland speelde vooral het weer een grote rol in de bezoekersaantallen. "Als de regen wegblijft, zijn bezoekers zeer bereid om naar het park te komen. Bij regenweer valt dat tegen, maar dat wordt gecompenseerd op zonnige dagen. We merken dat we weer op het niveau zitten van voor de coronaperiode", klinkt het.