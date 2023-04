Het volgende Amerikaans gigaproces is daar: Dominion vs. Fox News, waar gaat dat over?

Een groot mediabedrijf als Fox aanklagen is niet evident in de VS. De Graeve weet dat de pers en persvrijheid goed beschermd zijn in de VS dankzij het eerste amendement van de grondwet. "Het feit dat het al zover is gekomen dat een nieuwsbedrijf voor de rechter moet verschijnen, is eigenlijk al een bewijs dat Dominion in een goede positie staat."