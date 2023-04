Protest tegen school op stukje groen in Hoboken

In Hoboken is er al een tijdje ongerustheid bij de buurtbewoners van de Paul Vekemanslaan. Ze protesteren tegen de bouw van een nieuwe school. Eén van de locaties die wordt onderzocht, is een groene ruimte waar nu een speeltuin en een speelbos zijn gelegen. Basisschool Lucerna is op zoek naar een nieuwe plek maar de buurt wil niet dat de speelzone wordt opgeofferd.