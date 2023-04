Invloedrijke Russische dissident Vladimir Kara-Moerza voor 25 jaar achter tralies wegens "hoogverraad"

De Russische oppositiepoliticus Vladimir Kara-Moerza is door een rechtbank in Moskou veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Hij stond onder voor "hoogverraad" en het "verspreiden van valse informatie over het Russische leger". Kara-Moerza is, zoals Aleksej Navalny, een van de invloedrijkste dissidente stemmen in Rusland. Ook hij zou - tot twee keer toe - vergiftiging hebben overleefd.