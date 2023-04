Sobercoin-campagne in Balen na 1 jaar een succes: "Jongeren drinken minder in voor ze naar fuiven gaan"

Een jaar geleden startte de stuurgroep Alcohol- en Drugspreventie in Balen een campagne om het indrinken voor fuiven tegen te gaan. In het verleden waren er regelmatig problemen met jongeren die stomdronken aankwamen op een fuif. "Ze belandden meteen op de EHBO of begonnen te vechten", zegt Jonas Willems van de stuurgroep.