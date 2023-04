Speciale wand moet oeverzwaluwen teruglokken naar nieuw industrieterrein Maldegem

“Na het plaatsen van de oeverzwaluwwand hebben we afspraken gemaakt met de lokale Vogelwerkgroep Noord-Oost-Vlaanderen om de nestplaatsen klaar te maken voor de komst van de oeverzwaluwen”, gaat De Keyser verder. “De vrijwilligers van de werkgroep plaatsten rivierzand in de nestplaatsen achter de nesttunnel om de nesten zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de zwaluwen. Bovendien heeft een dergelijke kunstwand het voordeel dat de jongen van de oeverzwaluwen makkelijk geringd kunnen worden. De wand kan namelijk open langs de achterkant en ook elk nest kan individueel worden geopend langs die kant. Er is plek voor 51 nesten in de wand. Momenteel is het nog wat te vroeg om te zien of ze zullen terug keren.”

De oeverzwaluw heeft het alsmaar moeilijker om geschikte broedplaatsen te vinden. “Die zoeken ze in de afkalvende oevers van meanderende waterlopen, maar doordat rivieren steeds meer worden recht getrokken, zijn er steeds minder van die plekken te vinden”, besluit Lars De Keyer. In Evergem en in Nederland staan er al dergelijke wanden. Daar zijn de resultaten alvast positief.