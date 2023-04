Spectrumcollege uit Beringen vertrekt morgen naar Houston voor First LEGO League World

The First Lego League wordt al jaren in België georganiseerd met als belangrijkste doel jongeren warm maken voor STEM-opleidingen. De arbeidsmarkt smeekt immers om technische en wetenschappelijke profielen. Het Spectrumcollege Campus Beringen Middenschool nam voor het eerst deel. In december behaalde de school de derde plaats in de Limburgse finale en plaatste zich zo voor het Belgisch-Luxemburgse kampioenschap in Genk. Daar kwamen de leerlingen als winnaar uit de bus en dus mogen ze de Belgische eer gaan verdedigen in Houston, waar de First LEGO League World wordt gehouden.