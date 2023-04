Verschillende organisaties leggen strafklacht neer tegen FN Herstal wegens wapenuitvoer naar Saudi-Arabië

Hans Lammerant van Vredesactie vertelt ons dat "de vergunning (voor de wapenleveringen, red.) drie keer geschorst of ingetrokken is. Je kan je als bedrijf één keer vergissen en dit niet respecteren, maar drie keer, daar stellen we ons toch vragen bij." Volgens Lammerant zou de waarde van de export oplopen tot ruim 100 miljoen euro.

De reden waarom nu een echte strafklacht is neergelegd bij de onderzoeksrechter, is dat dat Vredesactie en co concrete antwoorden willen krijgen op bepaalde vragen. "Weet het bedrijf wat er met die wapens gebeurt in Saudi-Arabië? Wat zeggen ze daarover aan de overheid? Is er iets gebeurd wat strafrechterlijk strafbaar is?," somt Lammerant op. Hij vraagt zich ook af wat de rol van de Waalse overheid in het hele verhaal is.