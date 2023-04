Oost-Vlaanderen stelt strengere controles aan provinciale zwemzones uit

De provincie Oost-Vlaanderen kondigde al aan om de toegangscontrole tot de openlucht zwemzones onder haar beheer strenger te maken vanaf de start van het seizoen op 1 mei, maar dat plan loopt vertraging op. Bedoeling is dat er een identificatie komt van bezoekers aan de strandzones in de Gavers in Geraardsbergen, De Ster in Sint-Niklaas, de Nieuwdonk in Berlare en het buitenbad van Puyenbroeck in Wachtebeke. Op die manier wil de provincie het mogelijk maken om mensen die het te bont maken, de toegang te ontzeggen.

“Controle van de identiteitskaart deden we sowieso al”, zegt gedeputeerde An Vervliet (N-VA). “Dat was om het tarief te kunnen bepalen. Wie van buiten Oost-Vlaanderen is, betaalt meer. Maar nu willen we daar ook een registratie aan toevoegen, zodat mensen die zich misdragen voor een tijdje uitgesloten kunnen worden.”