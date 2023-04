Student wil met tornooi in Brugge "padbol" in kijker zetten

Ewout Staelens uit Geluwe studeert sportmanagement aan Hogeschool Vives. Tijdens zijn stage bij padelclub Arenal in Brugge kwam hij op het idee om een padboltornooi te organiseren. "Brugge is een van de weinige plekken in ons land waar je padbol al kan spelen", vertelt Ewout, "verder heb ik enkel weet van veldjes in Waregem en Mechelen."

Padbol speel je twee tegen twee in een glazen kooi met een net in het midden, vergelijkbaar met een padelkooi, maar dan kleiner. "Je moet een soort voetbal aan de overkant van het net krijgen, maar daarvoor gebruik je je voeten of je hoofd. In maximaal drie toetsen moet je de bal over het net spelen, dus daar komt het volleybalelement naar voren."