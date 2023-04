SWT'ers (vroegere brugpensioen) gaan amper terug aan het werk: "Schaf het systeem af"

SWT?

Het stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag is de opvolger van het brugpensioen. Een oudere werknemer die wordt ontslagen, kan in dit systeem terechtkomen. De werkgever vult dan de werkloosheidsuitkering aan met een toeslag. Zo krijgt de ontslagen werknemer een bedrag dat in de buurt komt van zijn of haar vroegere loon.



SWT is in principe mogelijk vanaf 62 jaar en voor mensen die 40 jaar gewerkt hebben (iets minder bij vrouwen). Bij herstructureringen of zware beroepen kan het al vanaf 60 jaar.