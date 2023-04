Leah Thys bevestigt in "Thuis"-podcast: "Ik blijf doorgaan zo lang het kan"

Naast Leah Thys zijn er nog maar drie acteurs die al van bij de start van "Thuis" in 1995 meespelen in de dagelijkse fictiereeks: Pol "Frank" Goossen, Marleen "Simonneke" Merckx en Annick "Rosa" Segal. Hoewel ze de wettelijke pensioenleeftijd al even gepasseerd is, denkt ze nog lang niet aan stoppen in het theater, en ook niet bij "Thuis".

"Het zal ooit wel stoppen voor mij, want het leven is eindig", vertelt Leah Thys aan Sander Gilis in de podcast "De Thuis-ploeg" op VRT MAX. "Het hangt ervan af wat de schrijvers voor mij bedenken, en hoe mijn gezondheid evolueert. Niets duurt eeuwig, maar ik ga nog door zo lang het kan. Het is altijd een plezier om naar de set te komen. Het sociale aspect van het werk vind ik erg belangrijk."