Vakbonden van warenhuizen willen "gelijk loon voor gelijk werk" voor personeel in handelssector

De vakbonden van verschillende warenhuizen hebben in Brussel actie gevoerd om 1 statuut te eisen voor iedereen die in de handelssector werkt. De actie komt er nadat Delhaize aankondigde dat het al zijn winkels wil overdragen aan zelfstandige uitbaters. Er kwamen zo’n 1.000 vakbondsmilitanten samen in Brussel in aanloop van het tweejaarlijks overleg met de werkgevers.