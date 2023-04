Vandalen gooien beelden van kunstenaar Sweetlove omver in Leffinge: "Een mes in mijn rug"

"De beer is het meest beschadigd. Er is een oor af, maar dat is nog niet zo erg. Ook de buik is volledig gekraakt en de riemen van de beer zijn ook helemaal verpletterd." Hoe groot de schade precies is, weet de kunstenaar nog niet. "Alle beelden zijn geverfd met een laag elastische verf. Vaak zie je de schade niet, maar je kan die wel voelen onder de verf. Ik schat de schade op zo'n 20.000 euro."



De poedels zijn intussen al 20 jaar oud en gaan in galerijen vlotjes over de toonbank voor 40.000 euro. Voor een beer mag je al snel zo’n 30.000 euro neerleggen.



De politie is een onderzoek gestart.