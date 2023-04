Vogelgriep uitgebroken in natuurreservaat Molsbroek in Lokeren

In het natuurreservaat Molsbroek in Lokeren is vogelgriep vastgesteld. Er zijn in 4 dagen tijd al 91 dode en 8 zieke meeuwen gevonden. De stad Lokeren vraagt wandelaars om de dode vogels niet aan te raken en om hun honden ervan weg te houden. De ziekte komt op een slecht moment want het broedseizoen begint.