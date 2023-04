Vooruit Oudsbergen voert actie aan basisschool 't Royke voor veiligere schoolomgeving

De leden van Vooruit in Oudsbergen plaatsten vanmorgen zelfgemaakte verkeersborden en een octopuspaal aan de achteringang van basisschool 't Royke in Gruitrode. "Als je kijkt naar de omgeving waarin basisschool 't Royke in Gruitrode gelegen is, valt het niet op dat het een schoolomgeving is", zegt Fabian Spreeuwers, voorzitter van Vooruit.

"Wij vinden dat dat moet veranderen. We gaan de gemeente vragen om hier gemachtigde opzichters in te schakelen, die het verkeer en de kinderen kunnen begeleiden. We zouden hier in de toekomst ook graag meer verkeerssignalisatie, een extra zebrapad en een zone 30 zien."