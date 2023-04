Zwakbegaafde vrouw naar cel voor cocaïnesmokkel op Brussels Airport: "Goedgelovig en beïnvloedbaar"

De vrouw was in september vanuit Curaçao geland op Brussels Airport. De douane nam haar mee voor controle. "Aan de douanier verklaarde ze dat een man haar op de luchthaven in Curaçao bedreigd had met een vuurwapen en gedwongen had zeven bolletjes cocaïne rectaal in te brengen", zei het parket. "Dat bleek te kloppen, in totaal ging het om zo'n 100 gram, met een zuiverheidsgraad van 75 procent."