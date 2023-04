Water in tank van tankstation in Harelbeke zorgde voor stilgevallen auto's

Vrijdagavond was Zion Descheemaecker uit Desselgem gaan tanken bij Gabriëls in de Gentsesteenweg in Harelbeke. "Daarna begon mijn auto ongewoon te trillen en te sputteren tot de motor uiteindelijk stilviel", zegt de jongeman. "Starten lukte niet meer en enkele lampjes begonnen te branden op mijn dashboard."

"Daarna kregen wij inderdaad telefoon dat zijn wagen niet meer reed", vertelt zaakvoerder Stefaan Gabriëls. "We hebben onmiddellijk de Superplus 98-pomp stilgelegd en stalen genomen. Dit weekend zijn die geanalyseerd en we weten nu dat er water aanwezig was in die tank."