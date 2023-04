Bouw van fietsbrug over de Boslaan in Dilsen-Stokkem start woensdag

"Nu gaat eindelijk de schup in de grond, dus ik ben heel tevreden. De brug over de N75 is heel belangrijk om de verbinding te maken. In de onmiddellijke omgeving hebben we Terhills, maar verder ook het rivierpark Maasvallei. Aan de andere kant van de Boslaan hebben we het Sparrendal en de Kalei, waar heel wat jeugdvakanties doorgaan. En er zijn ook de fietsverbindingen richting Rotem, Neeroeteren en Maaseik. Kortom, heel veel troeven die we best met elkaar in verbinding brengen."