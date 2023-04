Dit is Rob Jarrett: zelfverklaarde zakenpartner van Trump en CEO van de hotelgroep in Kaapverdië waarin honderden Belgen investeerden

Hoe reageert Rob Jarrett zelf?

De CEO en bij uitbreiding The Resort Group wilden niet ingaan op onze uitnodiging voor een interview. Ze reageren enkel met een korte, geschreven reactie. Over het hotel White Sands zegt The Resort Group dat de bouw werd stopgezet "ten gevolge van de coronapandemie". "Dat ligt volledig buiten de controle van The Resort Group, waarvoor we niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden", klinkt het. "The Resort Group heeft de intentie om White Sands af te werken zodra dat mogelijk is."

Volgens de Kaapverdsiche overheid werd de bouw van White Sands al in 2017 stilgelegd. The Resort Group zelf publiceerde op zijn site voor het laatst een update van de bouwwerken in maart 2019, een jaar voor de start van de coronapandemie. In het Vlaamse televisieprogramma liet Jarrett verstaan dat de coronapandemie geen impact had op de resultaten van The Resort Group.

Op de vraag of Jarrett zelf verder kan investeren in het project, reageert The Resort Group dat dit om "vertrouwelijke informatie" gaat. In een recente mail aan onze redactie benadrukte de CEO zelf nog zijn inspanningen in Kaapverdië "tijdens verschillende crisissen, zowel sociaal als tijdens de coronapandemie" en zijn "ongelooflijke bijdrage aan het bruto binnenlands product van Kaapverdië."