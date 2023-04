Wijziging tijdstip wedstrijden Antwerp en Westerlo frustreert supporters: "Brengt veel geregel met zich mee"

Dat de wedstrijd verplaatst wordt, is volgens Van Landeghem omdat het aanvangsuur 's middags interessanter is voor de televisie-uitzending. "De Pro League zou meer moeten inzitten met de supporters en niet met Eleven Sports, de rechtenhouder van de uitzending. We voelen ons een speelbal." Voetbalclub RAFC deelt de frustratie van de federatie van supporters clubs ook volgens van Landeghem.

Ook de supporters van KVC Westerlo zijn niet tevreden met de verplaatsing van hun wedstrijd. Zij spelen zondag tegen Seraing. De wedstrijd is daar verplaatst naar 18.15 uur. De wielerwedstrijd Luik-Bastenaken-Luik is ook op diezelfde dag. "De supporters van Westerlo hekelen dat de kalendercommissie nu pas de wedstrijd verschuift", zegt Jorn Van Rillaer, voorzitter van het Westels Supporters Platform. "We begrijpen het, maar het is heel frustrerend dat het zo laat wordt gecommuniceerd. Het feit dat op die dag ook Luik-Bastenaken-Luik wordt gereden, was al langer bekend. We hebben 7 supportersbussen moeten omboeken. Dat is gelukkig wel gelukt."