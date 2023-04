Opnieuw wolf gespot in de buurt van Groot Schietterrein, deze keer op Kampweg tussen Brecht en Wuustwezel

Eind maart kwamen er ook op korte tijd verschillende meldingen van een wolf binnen, die gezien was in Gooreind (Wuustwezel). "Het zou om hetzelfde dier kunnen gaan, maar zeker is dat nog niet", zegt Jan Loos van Welkom Wolf. "We zitten in het trekseizoen van de wolven. Jongvolwassen dieren verlaten de roedel en gaan op zoek naar een eigen leefgebied. Er zijn nu 2 mogelijkheden. Ofwel is er een wolf blijven hangen in de streek, ofwel zijn het 2 wolven die op korte tijd van elkaar door de streek trekken."