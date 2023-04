Zware brand in Waterland-Oudeman

"Je zag geen steek toen we aankwamen rond 17 uur", zegt politiecommissaris Longeville over de brand in Waterland-Oudeman. "Het hele centrum zat onder de rook." De brand brak uit in een woning op de hoek van de Kerkstraat en de Nieuwstraat. Er woont een alleenstaande man samen met zijn twee honden, maar er zijn geen gewonden. De brandweer was er snel bij en probeert te verhinderen dat een aanpalend huis ook getroffen wordt door de vlammen.

De politie heeft de wegen in de omgeving afgesloten en ook De Lijn verwittigd, "omdat er vlakbij een bushalte is waar veel schoolkinderen afstappen." De politie stuurde ook een be-alertbericht uit, "om te vragen dat inwoners ramen en deuren dicht houden."

Volgens de politie is de brand per ongeluk ontstaan.