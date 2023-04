2 mannen opgepakt nadat ze vechten voor ogen van kinderen aan schoolpoort in Diksmuide

Heel wat ouders, leerkrachten en vooral heel wat kinderen hebben het gevecht gezien en ze waren dan ook erg geschrokken. De school verstuurde daarom snel een reactie naar de ouders. "We betreuren het heel erg dat enkele kinderen op onze school getuige zijn geweest van een vechtpartij tussen twee volwassen mannen dicht bij de schoolpoort", valt te lezen.

"Het is stuitend dat mensen niet aanvoelen dat hun persoonlijke conflicten niet fysiek opgelost raken en zeker niet waar kinderen bij zijn. We vinden dit zeer erg. We hebben dit nog nooit meegemaakt en hopen dat dit nooit meer zal gebeuren. Als jullie kinderen last zouden ondervinden van de gebeurtenissen of geschrokken zijn dan kunnen ze morgen zeker terecht bij hun leerkracht om hierover te praten."