Arrestatiebevel uitgevaardigd tegen 84-jarige Amerikaan die zwarte tiener neerschoot aan voordeur

Tegen de bewoner op leeftijd, Andrew Lester, is een arrestatiebevel uitgevaardigd. De man werd vorige week in hechtenis genomen, maar mocht 24 uur later beschikken. Hij wordt nu aangeklaagd voor onder meer gewapende criminaliteit.



Het drama voltrok zich vorige week in Kansas City (VS). "Er zijn geen aanwijzingen dat de twee met elkaar hebben gesproken en er is geen bewijs dat Ralph Yarl het huis betrad", zegt de openbaar aanklager. Hij stelt dat er op een van de aanklachten voor de 84-jarige verdachte een levenslange celstraf staat.



Lester zou twee keer door het glas van de voordeur geschoten hebben. Yarl raakte gewond aan zijn hoofd en rechterarm. Hij kon nog net hulp halen in de buurt.