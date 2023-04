Actiegroep kondigt volksraadpleging aan in Gent over verkoop sociale woningen en stadsgebouwen: "We hebben voldoende handtekeningen"

De activisten vinden dat de stad meer moet inzetten op sociale woningen. Volgens "Te Duur" zijn er in Gent 14.000 sociale woningen te weinig. De actievoerders vinden daarnaast ook dat Gent extra woningen moet voorzien buiten het bestaande systeem. Ze verwijzen onder meer naar Brussel. Daar zijn er woningen in stadsbeheer om de mensen te helpen die geen recht hebben op een sociale woning, maar toch een laag inkomen hebben. “Te Duur” benadrukt dat Gent niet alleen verantwoordelijk is. Er loopt een andere petitie waarmee de actiegroep ook een hoorzitting in het Vlaams Parlement wil bekomen.