Advocate uit Stabroek vangt thuis 12-jarige cliënt op: "Er is een schrijnend tekort aan opvang"

Een 12-jarige jeugddelinquent uit Antwerpen wordt opgevangen door zijn advocate Reinhilde Goossens uit Stabroek omdat er geen geschikte opvang voor hem is. De tiener heeft strafbare feiten gepleegd. Maar omdat er plaats tekort is in een geschikt opvangcentrum, werd hij geplaatst in de gesloten gemeenschapsinstelling De Zande in het West-Vlaamse Ruiselede. "We zochten voor hem een plek in een open observatie- en behandelcentrum. Daar zou hij tussen leeftijdsgenoten zitten. Maar daar was geen plaats", vertelt Goossens.