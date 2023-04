Afvalophaler Gent haalt 2.000 ton sluikstort en zwerfvuil op: "Voor tweede jaar op een rij daling"

Op wijkniveau ziet de stad de meeste sluikstorten in de volkswijken in de 19e-eeuwse gordel. In Sluizeken-Tolhuis-Ham (5.369), Dampoort (4.661) en Brugse Poort (4.523) waren er het meest. In Wondelgem (851) is de toename het sterkst in vergelijking met de voorbije jaren. De pakkans varieert per wijk. Sluikstorters worden onder meer betrapt na doorzoekingen van achtergelaten afval of door sluikstortcamera's.