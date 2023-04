Amerikaanse journalist Gershkovich moet in Russische cel blijven

De pers was talrijk aanwezig bij de rechtbank in de Russische hoofdstad Moskou. Ze mochten de hoorzitting deels volgen van achter een scherm. Het was de eerste keer dat de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich in het openbaar werd gezien, sinds zijn arrestatie eind maart.



De journalist werd tijdens de hoorzitting met glazen wanden van de rest van de zaal gescheiden. Op beelden is te zien dat hij zijn armen over elkaar heen had geslagen en glimlachte.Ook de Amerikaanse ambassadeur in Rusland Lynne Tracy was aanwezig tijdens de hoorzitting.