Archeologen ontdekken extravagante Romeinse wijngaard nabij Rome

De Villa van de Quintilii is een oude Romeinse villa langs de beroemde Via Appia Antica. Het landgoed is 24 hectare groot en het complex werd gebouwd rond de tweede eeuw. Op het bekende landgoed werden eerder al badhuizen, een theater en een renbaan gevonden.

Bij de zoektocht naar de ingang van die laatste site botste het team van archeologe Emlynn Dodd van het Italiaanse ministerie van Cultuur per toeval op een wijngaard uit de derde eeuw na Christus. De archeologen publiceerden hun bevindingen in het vakblad Antiquity.

Op basis van de extravagante eetzalen, met uitzicht op de wijnverbouwende slaven, vermoeden ze dat de focus in deze wijngaard eerder lag op het vertier van rijke Romeinen dan op de wijnproductie zelf. Mogelijk bracht de keizer er zelf ook geregeld een bezoek. Wijn zou er via witmarmeren kanalen hebben gestroomd en in fonteinen aan het publiek gepresenteerd zijn.