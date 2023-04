Vlaamse ministers Weyts en Crevits protesteren in brief over verdeling artsenquota tussen Vlaamse en Franse Gemeenschap 

Daarnaast is er ook een probleem met planning. "Doordat de federale quota pas worden vastgelegd vlak voor en zelfs na de toelatingsexamens, baseren we ons voor de startquota vooralsnog op de laatst vastgelegde federale quota", leggen de ministers uit. In Vlaanderen wordt met andere woorden nog rekening gehouden met het lagere quotum van 1.104 dat in juli 2022 is vastgelegd.