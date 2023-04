Beveiliging van windmolens op zee wordt belangrijk thema tijdens North Sea Summit in Oostende

Dat de topontmoeting plaatsvindt in Oostende is geen toeval. In de badstad zijn heel wat bedrijven actief die veel ervaring hebben met het plaatsen en onderhouden van windmolens op zee. "Bedrijven als Deme en De Nul zijn absolute wereldspelers", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD), "die concentratie van kennis en ervaring trekt dan weer andere bedrijven aan uit dezelfde sector en dat maakt dat Oostende één van dé belangrijkste Europese steden is rond hernieuwbare energie op zee." Premier De Croo beaamt: "Er zijn nog andere belangrijke Europese centra. Denemarken bijvoorbeeld is toonaangevend in de fabricage van windturbines. Maar als het gaat om het plaatsen en onderhouden van de windmolens op zee, dan staat Oostende voorop."



En daar komt stilaan nog een andere specialisatie bij: de beveiliging van die molens. "Hernieuwbare energie wordt steeds belangrijker in de bevoorrading van Europa", weet premier De Croo, "en we leven in een wereld waar niet iedereen het goed voor heeft met Europa. De sabotage van de aardgaspijpleidingen Nord Stream in de Baltische Zee is daar een duidelijk voorbeeld van. Maar ook los daarvan: het is druk in en op de Noordzee. Er is veel economische activiteit, maar er zijn ook belangrijke leidingen op de bodem van de zee: gaspijpleidingen, datakabels, elektriciteitsleidingen en dan nog eens een vierhonderdtal windmolens. Het wordt steeds belangrijker om die te beschermen. En ook daar hebben we in ons land veel expertise, technologisch vooral, gaande van radars tot onderwaterdrones. Die ervaring willen we ten dienste stellen van de hele wereld."