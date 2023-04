Bevers gefilmd aan de Maalbeek in Grimbergen

"Het is plezant om te zien dat de bevers hier hun draai vinden", zegt Van Hemelrijck. "Het feit dat er hier opnieuw bevers zijn, is een teken dat de waterkwaliteit oké is en dat de omgeving geschikt is voor die dieren. We moeten wel in de gaten houden dat ze niet te veel schade berokkenen. We zien dat ze takken afknabbelen en ze lusten graag de jonge schors van de knotwilgen naast de beek. Misschien moeten we de knotwilgen een beschermend net geven zodat de bevers niet alles kapot bijten."