Bewoners Monsheide in Peer begraven onderbroeken in tuin om bodemkwaliteit te controleren: "Ze wachten in spanning af wat er binnen twee maanden van zal overblijven" 

De bedoeling van de campagne is na te gaan hoe het gesteld is met het bodemleven in Vlaanderen. En ook in Monsheide zijn ze hier heel erg benieuwd naar. "Ik heb zelf een onderbroek in de grond begraven, ik plaatste een stokje op de grond zodat we na twee maanden weten dat we daar moeten kijken of de onderbroek vergaan is of niet", vertelt bewoner Stefan.

"Als enkel de elastiek van de onderbroek overblijft, betekent dat dat er veel beestjes in de grond zitten en of de grond dus goed is of niet", zegt bewoner Joeri. "Ik vond het heel leuk om te doen en ben ook benieuwd naar het resultaat."