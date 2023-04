Bijensterfte bij Limburgse imkers is heel wisselend: sommige imkers zijn alle bijen kwijt, andere geen enkele

De bijen zijn ook belangrijk voor de fruitteelt in Limburg. En net nu, in de bloesemperiode, is dat cruciaal. "Vorig weekend zijn er al bijen gebracht naar de fruitstreek om kwalitatief goed fruit te hebben", zegt Jos Kerkhofs.

"We hopen op goed weer om het dit jaar nog in orde te brengen. Het is wel spannend, we voelen die bijensterfte en straks kunnen we pas de afrekening maken in hoeverre het gelukt is bij de fruittelers. Zij zijn vragende partij omdat ze kwalitatief beter fruit hebben door bestuiving van de bijen, dus laat ons hopen dat het goed komt."